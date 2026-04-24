Kate Middleton ha scelto di sfoggiare mocassini come calzatura di tendenza per la primavera 2026. Questi modelli, considerati accessibili, stanno attirando l’attenzione per la loro versatilità e praticità. La Duchessa li abbina a diversi outfit, confermando il loro ruolo come elemento chiave di uno stile elegante e semplice. La scelta di questa scarpa sembra indicare un cambio di tendenza nel modo di vestirsi di personaggi pubblici.

Kate Middleton non è nota in tutto il mondo solo per essere la Principessa del Galles e futura regina del Regno Unito, ma anche per il suo stile, sempre impeccabile, che incanta intere generazioni. Kate è un vero e proprio modello per milioni di donne, che prendono spunto dai suoi outfit e dai suoi look. Qualche mese fa la bella Kate ha sfoggiato un paio di mocassini marroni che subito diventati tendenza e sono perfetti da indossare in questa primavera 2026. Siamo sinceri, la primavera è forse la stagione più complicata in fatto di abbigliamento, in poche parole non si sa mai cosa indossare, un minuto fa caldo, un minuto dopo fa freddo,...🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il nuovo stile di Kate Middleton passa dai mocassini: ecco perché sono un investimento (accessibile)

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