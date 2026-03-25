Delfina Delettrez Fendi | il nuovo capitolo della sua vita privata

Delfina Delettrez Fendi ha annunciato di essere diventata mamma di due bambini, condividendo di aver vissuto questa esperienza in modo riservato. La designer, nota per il suo ruolo nel settore della moda, ha parlato della sua felicità riguardo alla nascita dei figli. L'annuncio è stato fatto recentemente, senza dettagli specifici sulla data o sulle circostanze della maternità.

. La celebre designer Delfina Delettrez Fendi racconta la gioia della sua nuova maternità doppia vissuta nel massimo riserbo. Una nascita custodita nel silenzio e poi svelata con la grazia di chi sa dare alle parole il peso delle emozioni: Delfina Delettrez Fendi è diventata di nuovo madre, accogliendo nella sua famiglia i gemelli Anna e Caio, nati lo scorso 23 dicembre, primi figli con Fabrizio Occhipinti. La designer di gioielli, erede di una delle dinastie più iconiche della moda romana, ha scelto di condividere la notizia solo a distanza di tempo, quando il fragore del mondo si è fatto più lontano e lo spazio per raccontare si è riempito di intimità. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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