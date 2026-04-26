La seconda tappa della Serie A di karate si è conclusa a La Coruña, con l’Italia che ha ottenuto un terzo posto importante. Nei primi due giorni, gli atleti italiani avevano già conquistato medaglie grazie a Nicholas Martellini ed Emma Coletti. Con questa ultima posizione, la squadra italiana ha confermato la sua presenza tra i protagonisti della competizione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti rilevanti.

La seconda tappa della Serie A 2026 di karate, a La Coruña, si è ufficialmente chiusa. Dopo i podi dei primi due giorni, grazie a Nicholas Martellini e Emma Coletti, l’Italia ha messo a referto un terzo piazzamento di rilievo. Prossimo appuntamento di rilievo col karate internazionale in programma a fine maggio: dal 20 al 24 in Germania, per gli Europei. Karate: Emma Coletti si prende il terzo posto. Altro podio per l’Italia a La Coruña MosanerConstantini infilano il tris ai Mondiali! Germania sconfitta e sfida lanciata al Canada! Stefania Constantini e Amos Mosaner chiudono in bellezza una domenica perfetta e battono anche la formazione tedesca composta da Sixten.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karate: l’Italia chiude la Serie A di La Coruña con un altro podio

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