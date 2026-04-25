Karate | Emma Coletti si prende il terzo posto Altro podio per l’Italia a La Coruña

Durante la seconda tappa della Serie A di karate a La Coruña, l’Italia ha conquistato un nuovo risultato positivo con Emma Coletti che si è aggiudicata il terzo posto. La giornata si è aperta con il terzo posto di Nicholas Martellini, contribuendo a rafforzare la presenza italiana in questa competizione internazionale. Le gare si svolgono in un clima di grande attenzione e partecipazione, con atleti provenienti da diverse nazioni che si sfidano sul tatami.

Dopo il terzo posto ottenuto nella giornata di venerdì da Nicholas Martellini, l’Italia del karate festeggia un nuovo piazzamento importante nella seconda tappa della Serie A di karat e, in corso di svolgimento a La Coruña. Il merito è di Emma Coletti: l’azzurra si è presa, anche in questo caso, il terzo posto, nel torneo che l’ha vista ben figurare nei -50 kg al femminile, dove la vittoria è andata alla turca Nur Temizel Hira, davanti alla spagnola Insaf Bentama-serroukh Jebari; mentre l’altro terzo posto in palio è andato all’egiziana Alla Zeidan, Nulla da fare negli altri tornei per gli azzurri, né nelle gare individuali ne in quelle a squadre sia per quanto riguarda il kumite sia per quanto riguarda il kata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: Emma Coletti si prende il terzo posto. Altro podio per l’Italia a La Coruña Notizie correlate Karate, l’Italia centra subito un podio nella prima giornata della Serie A di La CoruñaLa seconda tappa della Serie A 2026 di karate, in corso di svolgimento a La Coruña, regala subito spunti e verdetti importanti. Karate, Martellini scalda il podio in Spagna: trionfo azzurro a La Coruña? Cosa sapere Nicholas Martellini conquista il terzo posto nel kumite +84 kg a La Coruña.