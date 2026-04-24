Karate l’Italia centra subito un podio nella prima giornata della Serie A di La Coruña

Nella prima giornata della seconda tappa della Serie A di karate, in corso a La Coruña, l’Italia conquista subito un podio. La competizione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni. I partecipanti si sono affrontati in diverse categorie, portando a casa risultati significativi per la squadra italiana. La manifestazione continua con altre sfide in programma nelle prossime ore.

La seconda tappa della Serie A 2026 di karate, in corso di svolgimento a La Coruña, regala subito spunti e verdetti importanti. Ecco come sono andate le cose sui tatami spagnoli in questa giornata inaugurale, molto movimentata. L’Italia si prende un podio. Il merito è di Nicholas Martellini che sale sul terzo gradino del podio nella categoria dei +84 kg per quanto riguarda il kumite, in un tabellone che ha incoronato alla fine il brasiliano Giovani Felipin Salgado. L’azzurro esce bene dalle pool iniziali, poi si trova la strada sbarrata dal turco Kadir Furkan Genc in semifinale, ma nella finale 3-4° posto riesce ad avere la meglio sul croato Ivan Pehar.🔗 Leggi su Oasport.it

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