Tensione dopo Milan-Como | Allegri e Fabregas scambiano parole forti nel post gara
Dopo il fischio finale di Milan-Como 1907, l’allenatore del Como, Allegri, e il centrocampista dei rossoneri, Fabregas, sono venuti alle mani e hanno scambiato parole dure. L’episodio si è verificato davanti ai tifosi e ha causato grande scompiglio nello spogliatoio. Testimoni raccontano di un acceso diverbio riguardante alcune decisioni arbitrali contestate durante la partita. La scena si è conclusa con l’intervento di alcuni membri dello staff. La situazione rimane sotto osservazione da parte della società.
"> Tensione dopo il fischio finale di Milan–Como 1907. La partita tra Milan e Como 1907 ha lasciato un segno indelebile, non solo sul campo, ma anche nel post partita. Con il triplice fischio dell’arbitro, le emozioni non si sono placate. A San Siro, i due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas, si sono “incrociati” nei corridoi dello stadio, dove l’atmosfera era tesa a causa dei contrasti avvenuti durante il match. La rivalità sportiva ha portato a uno scambio di parole accese, giunto a un picco quando Allegri ha ricevuto un’espulsione durante la ripresa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Scontro Allegri-Fabregas nel post partita di Milan-Como: volano parolacce in un confronto acceso | PMDopo il match tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono affrontati in un acceso scambio di parole.
Allegri Fabregas: scintille dopo Milan Como, volano parole grosse tra i due tecnici! La ricostruzione di quanto successoDopo il pareggio tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono scambiati parole dure negli spogliatoi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A, tensione nel post gara di Milan - Como 1907.Volano parole grosse tra Allegri e Fabregas; Fabregas-Allegri, scintille dopo la partita. Max: Serve più rispetto; Allegri contro Fabregas dopo Milan-Como: Sei un bambino che ha iniziato ad allenare. La lite negli spogliatoi; Milan, Gabbia: Siamo sicuramente infelici per il risultato.
Milan-Como, lite furiosa Allegri/Fabregas: Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ora, cos'è successoI momenti di scintille, infatti, si registrano anche nella pancia dello stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, a seguito del pareggio per 1-1 fra le due formazioni: c'è stata un'accesa ... calciomercato.com
Milan-Como, Allegri: Serve rispetto, Fabregas ha trattenuto SaelemaekersL'allenatore del Milan commenta il pari col Como condito anche da qualche screzio di troppo nel finale di gara che ha portato anche al rosso: Fabregas ha trattenuto Saelemaekers su una loro ripartenz ... sport.sky.it
Recupero fatto, la Serie A torna in “ordine”: Milan e Como si dividono un punto e l’Inter allunga a +7 in vetta. Chi vincerà lo scudetto facebook
#NicoPaz ammonito in #Milan- #Como: salta la #Juve x.com