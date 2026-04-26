Dopo la partita tra Milan e Juventus, Kalulu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato la sua prestazione e quella della squadra, sottolineando che potevano muoversi con maggiore rapidità nel gioco. Inoltre, ha aggiunto di sentirsi a suo agio anche nelle occasioni offensive, evidenziando un buon feeling con il reparto avanzato. Le sue parole sono state rilasciate nel post partita, analizzando nel dettaglio le dinamiche della gara.

di Francesco Spagnolo Kalulu ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Milan Juve analizzando nel dettaglio sia la sua prestazione che quella della squadra. Nel post partita dalla sfida fra Milan e Juventus, Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Partita in equilibrio. Noi difensori potevamo far girare di più la palla. E’ mancato questo »”. ASSIST – « Oggi sono il primo deluso per non essere stato in condizione di fare cross. Non so se ho lavorato male io oppure hanno difeso bene. Ma di certo le tengo per le prossime ». MILAN – « Ti dà la sensazione che puoi gestire la palla di più, ma con Leao, Pulisic e Rabiot possono farti male.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a Dazn: «Potevamo far girare la palla più velocemente. Mi sto trovando bene anche in fase offensiva»

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