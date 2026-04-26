Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’allenatore della squadra ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha affermato che il gruppo non è soddisfatto dei risultati attuali, sottolineando l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Inoltre, ha commentato la sua collaborazione con il tecnico, condividendo le proprie impressioni sulla gestione della squadra. Le sue parole sono arrivate nel corso del post partita, durante l’analisi delle prestazioni.

di Francesco Spagnolo Conceicao ai microfoni di Dazn ha parlato nel post partita di Milan Juve analizzando nel dettaglio sia la sua prestazione che quella della squadra. Nel post partita dalla sfida fra Milan e Juventus, Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PREMIO MVP – « Non siamo contenti. Questa è la verità. Penso che abbiamo fatto di più, ma ora dobbiamo continuare così per raggiungere l’obiettivo Champions ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CONDIZIONE – « Mi sento bene e anche la squadra sta bene. Siamo un gruppo unito. Io devo fare quello che il mister mi chiede. Devo fare più gol, aiutare anche in fase difensiva ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Dazn: «Non siamo contenti. Dobbiamo raggiungere la Champions. Ecco come mi sto trovando con Spalletti»

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Conceicao nel post #MilanJuve - facebook.com facebook

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