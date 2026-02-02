Kalulu si è lasciato andare alle parole dopo la partita contro il Parma, vinta 4-1 dalla Juventus. Il difensore francese ha detto che la squadra gioca bene e i risultati si vedono. Ha anche spiegato che la libertà data da Spalletti gli permette di esprimersi al meglio, e che questa situazione gli piace molto.

Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus, partita vinta 4-1 dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. SPALLETTI UNICO – « Chi ha detto questa cosa? Bremer e McKennie? Wow. Vero che giochiamo bene, soprattutto i risultati vanno anche bene. Giocare bene e basta non è abbastanza dentro questo club. Siamo molto contenti, ci divertiamo sul campo » POSIZIONE DA TERZINO LIBERO – « Mi piace che la scelta è mia. Ovviamente ho direttive, ma poi dipende da me, quando voglio stare basso e quando invece alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a DAZN: «Giochiamo bene ma anche i risultati sono buoni. Questa libertà che mi sta dando Spalletti mi piace molto»

Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli.

