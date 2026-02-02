Kalulu a DAZN | Giochiamo bene ma anche i risultati sono buoni Questa libertà che mi sta dando Spalletti mi piace molto

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kalulu si è lasciato andare alle parole dopo la partita contro il Parma, vinta 4-1 dalla Juventus. Il difensore francese ha detto che la squadra gioca bene e i risultati si vedono. Ha anche spiegato che la libertà data da Spalletti gli permette di esprimersi al meglio, e che questa situazione gli piace molto.

Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus, partita vinta 4-1 dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni. Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Parma e Juventus. Di seguito le sue parole. SPALLETTI UNICO – « Chi ha detto questa cosa? Bremer e McKennie? Wow. Vero che giochiamo bene, soprattutto i risultati vanno anche bene. Giocare bene e basta non è abbastanza dentro questo club. Siamo molto contenti, ci divertiamo sul campo » POSIZIONE DA TERZINO LIBERO – « Mi piace che la scelta è mia. Ovviamente ho direttive, ma poi dipende da me, quando voglio stare basso e quando invece alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kalulu a dazn giochiamo bene ma anche i risultati sono buoni questa libert224 che mi sta dando spalletti mi piace molto

© Juventusnews24.com - Kalulu a DAZN: «Giochiamo bene ma anche i risultati sono buoni. Questa libertà che mi sta dando Spalletti mi piace molto»

Approfondimenti su Kalulu Juventus

Miretti a DAZN: «Con Spalletti mi sono trovato subito bene, contento del ruolo che mi sta dando. Oggi mi ha fatto una richiesta»

Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli.

«Frequento un uomo che mi piace molto, ma a letto mi ha chiesto di penetrarlo con uno strap-on: questa cosa mi mette a disagio»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kalulu Juventus

Juventus, Kalulu: Abbiamo commesso troppi errori, va alzato il livello individualeIl difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Fiorentina pareggiata per 1-1 e valevole per la 12^ giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

Juventus, Kalulu: Alla fine ci si dimentica di partite così, ma sono le più importantiPierre Kalulu, difensore della Juventus, dopo la vittoria contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: Una partita è sempre complicata, ancor di più a dicembre. Ma siamo contenti di vincere. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.