Kallas ' sollevata dal fatto che tutti incluso Trump stiano bene '

Il ministro ha dichiarato di essere sollevata dal fatto che tutte le persone coinvolte, incluso il presidente degli Stati Uniti, siano state trovate in buona salute dopo l’incidente di armi da fuoco avvenuto durante un evento ufficiale. La sparatoria si è verificata durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Nessuna persona è stata ferita gravemente nell’incidente. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.