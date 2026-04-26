Kallas ' sollevata dal fatto che tutti incluso Trump stiano bene '

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha dichiarato di essere sollevata dal fatto che tutte le persone coinvolte, incluso il presidente degli Stati Uniti, siano state trovate in buona salute dopo l’incidente di armi da fuoco avvenuto durante un evento ufficiale. La sparatoria si è verificata durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Nessuna persona è stata ferita gravemente nell’incidente. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

"Sono sollevata dal fatto che tutti i presenti, compreso il presidente Trump, stiano bene dopo la sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. La violenza politica non ha posto in una democrazia. Un evento pensato per rendere omaggio alla libertà di stampa non dovrebbe mai trasformarsi in un luogo di paura. Auguro all'agente ferito una pronta guarigione." Lo scrive su X l'Alta Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.🔗 Leggi su Lanazione.it

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