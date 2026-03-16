L’Ue snobba Trump su Hormuz | Non manderemo navi non è la nostra guerra L’allarme di Kallas | Che fine ha fatto Gaza?

L’Unione europea ha annunciato che non invierà navi da guerra per aiutare gli Stati Uniti nel tentativo di sbloccare lo Stretto di Hormuz, dichiarando che non si tratta di una loro guerra. Nel frattempo, il commissario europeo ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione a Gaza, chiedendo informazioni sulla sua condizione. La questione delle navi europee sembra essere ormai esclusa dal piano di intervento.

Le navi da guerra europee per aiutare gli Stati Uniti a sbloccare lo Stretto di Hormuz, «assediato» dagli iraniani? Anche no. I governi Ue chiudono la porta, almeno per il momento, alla richiesta di Donald Trump. Con una mossa decisamente sui generis nel weekend il presidente Usa aveva usato il suo canale Truth e poi una chiacchierata coi cronisti non per minacciare questo o quell’altro Paese, ma per chiedere aiuto: di fronte al rischio dello strozzamento dei commerci e soprattutto dell’impennata del prezzo del petrolio, chiedeva a Cina, Giappone, Francia, Regno Unito e in definitiva «tutti i Paesi che ricevono petrolio dallo Stretto di Hormuz» di inviare le loro navi da guerra per assicurare il passaggio sicuro delle petroliere. 🔗 Leggi su Open.online

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