Juventus Spinazzola ai saluti da Napoli | opportunità per i bianconeri

Leonardo Spinazzola sta lasciando il Napoli. La notizia è stata diffusa dal canale YouTube di Fabrizio Romano. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del trasferimento o sui prossimi passi del giocatore. La sua partenza rappresenta una possibile opportunità per la Juventus, che potrebbe valutare un nuovo acquisto nel settore difensivo. La situazione si sviluppa mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali dalle parti coinvolte.

Secondo quanto riportato dal canale Youtube di Fabrizio Romano, Leonardo Spinazzola è in uscita dal Napoli. La Juve segue interessata. Spinazzola e il Napoli, aria di addio: futuro lontano dall’azzurro, la Juventus osserva. Il matrimonio tra Leonardo Spinazzola e il Napoli sembra destinato a concludersi alla fine L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spinazzola ai saluti da Napoli: opportunità per i bianconeri Notizie correlate Mercato Napoli, Spinazzola e Juan Jesus ai saluti? Individuati due sostitutiPer il Napoli si prepara una fase finale di stagione molto particolare, dove la corsa ad uno dei primi quattro posti della classifica sarà trafficata... Leggi anche: Juventus, tra corsa Champions e mercato: da Kessié a Spinazzola, i piani dei bianconeri Contenuti e approfondimenti Si parla di: Calciomercato Napoli News | Il borsino degli addii: anche due big sono ai saluti (oggi 16 aprile 2026). Napoli, Spinazzola in scadenza e ai saluti. Sul laterale piombano Juventus e MilanIl futuro di Leonardo Spinazzola appare sempre più lontano da Napoli. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, le speranze di vedere l'esterno ancora in maglia azzurra si affievoliscono giorno ... tuttomercatoweb.com Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Spinazzola: l'esterno valuta offerte di altri clubIl futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli è ancora tutto da definire. L’esterno azzurro, in scadenza a giugno, si allontana sempre di più. tuttomercatoweb.com