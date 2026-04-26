Juventus Spalletti David sta migliorando molto c’è connessione

L'allenatore ha commentato i progressi di Jonathan David, sottolineandone il miglioramento e la buona connessione con la squadra. Ha anche fatto riferimento alle prospettive future della società juventina. La conversazione si è svolta durante un'intervista trasmessa da Dazn.

Luciano Spalletti a Dazn ha parlato dei miglioramenti di Jonathan David e delle prospettive del progetto Juventus. L’elogio a David Nel pre partita della sfida contro il Milan, Spalletti ha dichiarato. “Lui sta crescendo, specie sotto l’aspetto relazionale. Parliamo spesso di spazi, tempi, di duelli e via dicendo ma non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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