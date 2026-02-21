Spalletti pre Juve Como | David non sta molto bene! Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello vi spiego la scelta su Openda

Luciano Spalletti ha annunciato che David Openda non sta bene e ha deciso di non schierarlo contro il Como. Prima del calcio d’inizio, l’allenatore della Juventus ha spiegato che la scelta si basa sulle condizioni fisiche dell’attaccante belga, che si è allenato a parte questa settimana. Spalletti ha anche sottolineato che la partita sarà difficile, perché affrontano una squadra di livello simile. La squadra bianconera si prepara a scendere in campo tra pochi minuti.

