Spalletti pre Juve Como | David non sta molto bene! Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello vi spiego la scelta su Openda
Luciano Spalletti ha annunciato che David Openda non sta bene e ha deciso di non schierarlo contro il Como. Prima del calcio d’inizio, l’allenatore della Juventus ha spiegato che la scelta si basa sulle condizioni fisiche dell’attaccante belga, che si è allenato a parte questa settimana. Spalletti ha anche sottolineato che la partita sarà difficile, perché affrontano una squadra di livello simile. La squadra bianconera si prepara a scendere in campo tra pochi minuti.
Juventus-Como, out David: Luciano Spalletti spiega l’esclusioneLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Juventus-Como, match che apre il programma del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A. Giochiamo contro una squadra di par ... sportal.it
Juve-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Fabregas oggi LIVESpalletti: Dobbiamo barattare un po' di fantasia con la solidità Spalletti a Dazn: Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello, per la qualità dei giocatori e per la qualità di Fabregas che è ... corrieredellosport.it
Fischi delle curve agli arbitri di Juve-Como all'ingresso in campo: l'episodio - facebook.com facebook
Dove vedere #Juve- #Como in tv Dazn o Sky, orario x.com