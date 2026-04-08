La Juventus Next Gen si è qualificata ai playoff di Serie C dopo aver vinto 2-1 contro la Ternana nel recupero della 34ª giornata del Girone B. Con questa vittoria, i ragazzi di Brambilla sono la prima seconda squadra a raggiungere la fase successiva del torneo. La qualificazione permette loro di accedere alle fasi finali della competizione, che coinvolgono le squadre che si sono piazzate ai vertici della classifica.

La Juventus Next Gen assicura il posto nei playoff di Serie C dopo aver battuto la Ternana per 2-1. Il risultato, arrivato nel recupero della 34ª giornata del Girone B, rende i ragazzi di Brambilla la prima seconda squadra a qualificarsi per la post season. Il vantaggio è stato costruito grazie a due reti decisive. Puczka ha sbloccato le sorti del match nel primo tempo, firmando il suo decimo centro stagionale. Nella ripresa ha chiuso i conti Guerra. L’impatto delle U23 sulla classifica. Il mercoledì dei recuperi, fissati dopo le pause internazionali, ha ridisegnato gli equilibri di più gironi. Oltre al caso torinese, l’Inter ha centrato un successo per 2-1 contro il Trento, grazie ai gol di Zuberek e Spinaccé. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus Next Gen vola ai playoff: corsa all’oro per Inter e Atalanta

Champions League, i risultati: Napoli eliminato mentre vanno ai playoff Juventus, Atalanta e InterNapoli eliminato definitivamente dalla Champions League dopo l’ultima giornata del maxi girone del torneo.

Inter, Juventus e Atalanta ai playoff di Champions League. Il Napoli saluta l’EuropaInter decima con 15 punti, Juventus tredicesima con 13, Atalanta quindicesima con 13, Napoli addirittura 30mo con 8.

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Juventus Next Gen-Ternana 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Ternana di Mercoledì 8 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Juventus Next Gen, la vittoria sulla Ternana vale i play off: l’obiettivo Serie B e i nuovi talenti per SpallettiIn particolare, Simone Guerra è stato celebrato prima del match per un traguardo storico: l’attaccante bianconero ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze ufficiali, raggiunte nella ... sport.virgilio.it

Ternana, la delusione di Fazio dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen Le parole in conferenza - facebook.com facebook

100 presenze con la Juventus Next Gen Bravo Guerra x.com