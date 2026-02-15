Ravenna inarrestabile | 2-0 alla Juventus Next Gen playoff sempre più vicini per gli emiliani

Il Ravenna ha conquistato una vittoria importante battendo la Juventus Next Gen 2-0, un risultato che avvicina gli emiliani alla zona playoff. La partita si è giocata il 15 febbraio 2026 e ha visto i padroni di casa dominare gran parte del match, segnando due gol decisivi nel secondo tempo. La squadra di Ravenna dimostra grande determinazione e voglia di ottenere risultati importanti in questa fase della stagione.

Ravenna Stende la Juventus Next Gen: Vittoria Netta in Serie C. Il Ravenna ha superato la Juventus Next Gen con un punteggio di 2-0 nella partita di Serie C disputata il 15 febbraio 2026. La vittoria, ottenuta di fronte al pubblico dello stadio di Ravenna, proietta i padroni di casa in una posizione più favorevole per la corsa ai playoff, mentre la squadra giovanile della Juventus dovrà analizzare le debolezze emerse in un campionato competitivo come la Lega Pro. Un Ravenna Solido e Determinato. L'incontro ha visto il Ravenna imporsi con una prestazione convincente, caratterizzata da un approccio tattico ben studiato e da una determinazione evidente in ogni fase di gioco.