Juventus Next Gen i convocati per il Bra | sale un difensore dalla Primavera

La Juventus Next Gen ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Bra. Tra i presenti, si aggiunge un difensore proveniente dalla squadra Primavera. La formazione si prepara a scendere in campo con alcune novità tra i convocati. La partita è in programma nella giornata odierna e vedrà diverse assenze e inserimenti in vista della sfida.

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