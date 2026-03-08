Juventus Next Gen i convocati per la Vis Pesaro | torna Gunduz dalla squalifica sale un Primavera

La Juventus Next Gen ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Vis Pesaro. Tra i presenti, Gunduz torna in gruppo dopo aver scontato la squalifica, mentre un giovane della Primavera si aggiunge alla lista. La sfida si disputerà allo stadio Moccagatta e vede diverse novità tra i convocati, con alcuni atleti pronti a scendere in campo.

