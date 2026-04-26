Juventus Next Gen Bra LIVE | Brambilla cambia volto alla squadra tantissime rotazioni! Le scelte ufficiali

Nella partita tra Juventus Next Gen e Bra, l'allenatore ha effettuato molte rotazioni, modificando la formazione rispetto alle precedenti gare. La sfida, valida per la 38ª giornata di Serie C 202526, si è svolta con diverse variazioni di formazione e ha visto in campo diversi giocatori. Sono stati annunciati i cambi ufficiali e le scelte del tecnico, con aggiornamenti sulla sintesi del match, il tabellino e la cronaca della partita.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 14.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Bra 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen (3-4-2-1): Fuscaldo; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Amaradio, Mazur, Gunduz, Cudrig; Licina, Oboavwoduo; Cerri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra LIVE: Brambilla cambia volto alla squadra, tantissime rotazioni! Le scelte ufficiali Serie C Sky Wifi, Bra-Juventus Next Gen (1-1): Fabio Nisticò, tecnico giallorosso Notizie correlate Leggi anche: Pontedera Juventus Next Gen LIVE: Licina e Oboavwoduo dalla panchina, le scelte ufficiali di Brambilla Ravenna Juventus Next Gen LIVE: le scelte ufficiali di Brambilla, pochi minuti al fischio d’inizioGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per il match contro il BraMassimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di Serie C, girone B, contro il Bra, in programma oggi al Moccagatta a partire ... tuttojuve.com #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook