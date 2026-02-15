Brambilla ha annunciato le formazioni ufficiali poco prima del fischio d’inizio della partita tra Ravenna e Juventus Next Gen. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle condizioni dei giocatori, con alcune scelte sorprendenti in campo. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere come si svilupperà la sfida.

Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto, Torres e Sambenedettese, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l’obiettivo è conquistare un’altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 14.30 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE. Ravenna Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Ravenna: Anacoura, Solini, Okaka, Rossetti, Bani, Tenkorang, Lonardi, Esposito, Fischnaller, Corsinelli, Bianconi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravenna Juventus Next Gen LIVE: le scelte ufficiali di Brambilla, pochi minuti al fischio d’inizio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.