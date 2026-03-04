Pontedera Juventus Next Gen LIVE | Licina e Oboavwoduo dalla panchina le scelte ufficiali di Brambilla

Nella partita tra Pontedera e Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali sono state annunciate dall’allenatore Brambilla, con Licina e Oboavwoduo che sono stati inseriti in panchina. La 30ª giornata di Serie C 202526 si è disputata con tutte le fasi di gioco, mentre la cronaca, il tabellino e la moviola sono stati aggiornati in tempo reale. L’incontro è stato seguito con attenzione dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. Sul campo in sintetico dico questo»