Juventus Next Gen Bra 2-2 LIVE | autogol di Pagnucco pareggiano gli ospiti

Nella partita valida per la 38ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Bra hanno concluso con un pari 2-2. La gara ha visto un autogol di Pagnucco, che ha portato in vantaggio gli ospiti, e successivamente il pareggio degli stessi con un altro gol. La cronaca ha registrato diverse azioni offensive da entrambe le squadre, che si sono affrontate a viso aperto sul campo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-2: sintesi e moviola. 86? AUTOGOL PAGNUCCO – Sfortunato qui l’esterno, appena entrato. Tocco nella propria porta su un cross dalla sinistra e pareggio del Bra. 85? Cambio Juve – Pagnucco sostituisce Cudrig. 84? PALO FLORIO – Colpo di testa del neo entrato che si stampa sul palo a Fuscaldo battuto, si salva la Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 2-2 LIVE: autogol di Pagnucco, pareggiano gli ospiti Notizie correlate Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: bis di Oboavwoduo, ma gli ospiti ritornano in partita con Rabuffidi Marco BaridonJuventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2025/26... Juventus Next Gen Bra 0-0 LIVE: fischio d’iniziodi Marco BaridonJuventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2025/26... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Pagina 1 | Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra 2-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Bra di Domenica 26 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Juventus Next Gen Bra LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com