Juventus Next Gen Bra 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Alle ore 15:00 si è aperto il match tra Juventus Next Gen e Bra, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La partita si disputa allo stadio della squadra ospite e si conclude con un risultato di 0-0. La cronaca si sviluppa senza reti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto per tutta la durata del gioco.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Bra. Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Bra 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen (3-4-2-1): Fuscaldo; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Amaradio, Mazur, Gunduz, Cudrig; Licina, Oboavwoduo; Cerri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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