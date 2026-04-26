Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | bis di Oboavwoduo ma gli ospiti ritornano in partita con Rabuffi

Da juventusnews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di oggi tra Juventus Next Gen e Bra, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 2-1. Oboavwoduo ha segnato due gol, mentre Rabuffi ha segnato per gli ospiti, consentendo loro di riaprirsi al match. La gara si è disputata nella 38ª giornata di Serie C 202526. Sono stati registrati anche momenti di moviola e analisi sul risultato finale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. 27? GOL RABUFFI – Torna subito in partita il Bra. Maressa parte dalla destra e va calciare col sinistro: tap-in sotto porta di Rabuffi, che anticipa Gil e beffa Fuscaldo. 25? GOL OBOAVWODUO – Primo gol alla Juventus Next Gen per il classe 2006.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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