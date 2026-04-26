Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | bis di Oboavwoduo ma gli ospiti ritornano in partita con Rabuffi

Nella partita di oggi tra Juventus Next Gen e Bra, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 2-1. Oboavwoduo ha segnato due gol, mentre Rabuffi ha segnato per gli ospiti, consentendo loro di riaprirsi al match. La gara si è disputata nella 38ª giornata di Serie C 202526. Sono stati registrati anche momenti di moviola e analisi sul risultato finale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. 27? GOL RABUFFI – Torna subito in partita il Bra. Maressa parte dalla destra e va calciare col sinistro: tap-in sotto porta di Rabuffi, che anticipa Gil e beffa Fuscaldo. 25? GOL OBOAVWODUO – Primo gol alla Juventus Next Gen per il classe 2006.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: bis di Oboavwoduo, ma gli ospiti ritornano in partita con Rabuffi Notizie correlate Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonJuventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di... Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: inizia la ripresa, dentro Oboavwoduo e Gunduzdi Marco BaridonForlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra, le formazioni ufficiali: Brambilla schiera Licina e Oboavwoduo alle spalle di CerriLa Juventus Next Gen sarà in campo alle 14:30 per affrontare il Bra nell’ultima gara valida per la regular season. I bianconeri devono ottenere almeno un pareggio per assicurarsi ... tuttojuve.com #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook