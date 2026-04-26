Juventus Next Gen Bra 2-2 | bianconeri che chiudono quinti la regular season ora i playoff!

Nella partita valida per la 38ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Bra si sono affrontate in un match terminato 2-2. La squadra bianconera ha concluso la regular season al quinto posto in classifica. La partita è stata seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori, mentre si preparano i playoff che coinvolgeranno le squadre qualificate. La cronaca, il tabellino e la moviola sono disponibili per approfondire quanto accaduto sul campo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, blinda il quinto posto pareggiando 2-2 contro il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C. Per i bianconeri a segno Gunduz e Oboavwoduo. Juventus Next Gen Bra 2-2: sintesi e moviola. FINE PARTITA 86? AUTOGOL PAGNUCCO – Sfortunato qui l’esterno, appena entrato. Tocco nella propria porta su un cross dalla sinistra e pareggio del Bra. 85? Cambio Juve – Pagnucco sostituisce Cudrig. 84? PALO FLORIO – Colpo di testa del neo entrato che si stampa sul palo a Fuscaldo battuto, si salva la Juventus Next Gen.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Notizie correlate Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: gol annullato ai bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2025/26... Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoffdi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Pagina 1 | Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra 2-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Bra di Domenica 26 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Pagelle Juventus Next Gen Bra I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com