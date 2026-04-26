Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | gol annullato ai bianconeri

Da juventusnews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 38ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen affronta Bra con un risultato di 2-1. Durante la partita, i bianconeri hanno segnato due gol, ma uno è stato annullato. La cronaca del match include azioni salienti, analisi delle decisioni arbitrali e il tabellino completo. La partita si è giocata in un clima di grande attenzione tra le due squadre, con momenti di pressione e reazioni sul campo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. 55? Tiro Armstrong – Bra ad un passo dal pareggio! Conclusione dal limite di Armstrong che sfiora l’incrocio dei pali. 50? Tiro-cross di Capac – Traiettoria insidiosa partita dal mancino del numero 76. Pallone che attraversa tutto lo specchio e sibila sul fondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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