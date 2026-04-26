Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE | gol annullato ai bianconeri

Nella 38ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen affronta Bra con un risultato di 2-1. Durante la partita, i bianconeri hanno segnato due gol, ma uno è stato annullato. La cronaca del match include azioni salienti, analisi delle decisioni arbitrali e il tabellino completo. La partita si è giocata in un clima di grande attenzione tra le due squadre, con momenti di pressione e reazioni sul campo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 2-1: sintesi e moviola. 55? Tiro Armstrong – Bra ad un passo dal pareggio! Conclusione dal limite di Armstrong che sfiora l’incrocio dei pali. 50? Tiro-cross di Capac – Traiettoria insidiosa partita dal mancino del numero 76. Pallone che attraversa tutto lo specchio e sibila sul fondo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 2-1 LIVE: gol annullato ai bianconeri Notizie correlate Juventus Next Gen Bra 1-0 LIVE: golazo di Gunduz, i bianconeri sono avanti!di Marco BaridonJuventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2025/26... Juventus Next Gen Bra 0-0 LIVE: fischio d’iniziodi Marco BaridonJuventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 2025/26... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Pagina 1 | Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra, non sarà l'ultima: le probabili formazioniScenderanno in campo alle 14:30 Juventus Next Gen e Bra. Le due formazioni sono attese dalla trentottesima e ultima giornata del Girone B di Serie C ma, per entrambe, la stagione 25/26 non ... tuttoc.com #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook