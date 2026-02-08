Questa mattina la partita tra Torres e Juventus Next Gen si è riaperta dopo l’intervallo, con la Juventus che si è portata in vantaggio grazie a un gol nella seconda frazione. La sfida, valida per la 25ª giornata di Serie C, resta aperta e in bilico, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento in campo.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. 46? CAMBI TORRES – Dentro Masala e Sorrentino per Mastinu e Idda. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45? COLPO DI TESTA BALDI – Torres vicina al pareggio. Calcio d’angolo di Liviero, sponda di Antonelli per l’incornata di Baldi arpionata in extremis da Scaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE: inizia la ripresa

La partita tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526, si sta svolgendo con il risultato di 0-0.

