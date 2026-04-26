Juventus Next Gen Bra 1-0 LIVE | golazo di Gunduz i bianconeri sono avanti!

Da juventusnews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus Next Gen e Bra, giocata nella 38ª giornata di Serie C 202526, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Gunduz, considerato un vero e proprio colpo di classe. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti su moviola, cronaca e risultato, mentre il tabellino ufficiale riporta la marcatura decisiva del centrocampista.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 1-0: sintesi e moviola. 8? GOL GUNDUZ – La sblocca la Juventus con un super gol di Gunduz! Appoggio di Amaradio, dribbling e conclusione dalla lunghissima distanza che si infila nell’angolino. Bianconeri avanti dopo un avvio equilibrato. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Bra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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