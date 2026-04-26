Juventus Next Gen Bra 1-0 LIVE | golazo di Gunduz i bianconeri sono avanti!

Nella partita tra Juventus Next Gen e Bra, giocata nella 38ª giornata di Serie C 202526, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Gunduz, considerato un vero e proprio colpo di classe. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti su moviola, cronaca e risultato, mentre il tabellino ufficiale riporta la marcatura decisiva del centrocampista.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Bra LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, già qualificata matematicamente ai playoff, affronta il Bra nell’ultima giornata di regular season di Serie C con un grande obiettivo: blindare il quinto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Bra 1-0: sintesi e moviola. 8? GOL GUNDUZ – La sblocca la Juventus con un super gol di Gunduz! Appoggio di Amaradio, dribbling e conclusione dalla lunghissima distanza che si infila nell’angolino. Bianconeri avanti dopo un avvio equilibrato. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Bra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Bra 1-0 LIVE: golazo di Gunduz, i bianconeri sono avanti! Notizie correlate Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: uno-due con Gunduz e mancino imparabile! Puckza porta avanti i bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE: decide Deme! Bianconeri in 10 per l’espulsione di GunduzCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra; Tabellino partita Bra vs Juventus Next Gen; Serie C, ultimo turno di regular season: per la Juventus Next Gen al Moccagatta arriva il Bra; Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Bra. Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri di Brambilla in campo nell'ultima gara di regular season per consolidare il quinto posto, prima di focalizzarsi sui playoff ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Bra, non sarà l'ultima: le probabili formazioniScenderanno in campo alle 14:30 Juventus Next Gen e Bra. Le due formazioni sono attese dalla trentottesima e ultima giornata del Girone B di Serie C ma, per entrambe, la stagione 25/26 non ... tuttoc.com #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook