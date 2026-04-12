Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE | torna Licina titolare con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco Le scelte ufficiali di Brambilla

Nella partita tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, il tecnico Brambilla ha deciso di schierare nuovamente Licina titolare, con Oboavwoduo e Guerra in attacco. La sfida rientra nella 36ª giornata di Serie C 202526 e si svolge in un clima di attesa. Durante il match, sono state analizzate le decisioni arbitrali, con moviola e cronaca dettagliata, oltre ai momenti più significativi che hanno portato al risultato finale.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff di Serie C, ora la Juventus Next Gen ha il compito di migliorare la sua posizione in classifica nelle ultime tre giornate di regular season. Bianconeri che ospitano il Guidonia Montecelio al Moccagatta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Next Gen. A conclusione del match Juventus Next Gen Guidonia Montecelio 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Guidonia Montecelio LIVE: torna Licina titolare, con lui Oboavwoduo e Guerra in attacco. Le scelte ufficiali di Brambilla Leggi anche: Pontedera Juventus Next Gen LIVE: Licina e Oboavwoduo dalla panchina, le scelte ufficiali di Brambilla Campobasso Juventus Next Gen LIVE: Deme-Guerra in attacco, parte dalla panchina Licina. Le scelte ufficiali di BrambillaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...