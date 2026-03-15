Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE | inizia la ripresa dentro Oboavwoduo e Gunduz

Nella partita tra Forlì e Juventus Next Gen, il risultato al momento è di 1-0 a favore dei padroni di casa. La ripresa è iniziata con l’ingresso in campo di Oboavwoduo e Gunduz. La gara, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526, è seguita in diretta con aggiornamenti su moviola, sintesi e cronaca.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 49? Cambio Forlì – Si fa male Farinelli, dentro l’ex bianconero Ripani. 48? Ammonito Brambilla – Giallo per proteste nei confronti del tecnico della Juventus Next Gen. 46? Cambi Juve – Dentro Obovwoduo e Gunduz per Cudrig e Owusu. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45’+2? Doppia occasione Next Gen – In contropiede Deme si invola verso la porta e calcia in diagonale, trovando l’opposizione di Martelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 1-0 LIVE: inizia la ripresa, dentro Oboavwoduo e Gunduz Articoli correlati Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE: inizia la ripresadi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Ascoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di... Torres Juventus Next Gen 0-1 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonTorres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C... Una raccolta di contenuti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Pagina 0 | Diretta Juve Next Gen a Forlì: orario, formazioni e dove vederla in tv e streamingLa Juventus Next Gen torna in campo oggi alle 12:30 per il lunch match contro il Forlì, in una gara importante per la corsa ai playoff. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Vis Pesaro, un ... tuttosport.com Forlì Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com