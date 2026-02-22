Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE | decide Deme! Bianconeri in 10 per l’espulsione di Gunduz

Deme ha segnato il gol decisivo nel match tra Campobasso e Juventus Next Gen, che si è concluso 1-0. La causa della vittoria è stata la rete del giocatore bianconero, che ha portato i suoi in vantaggio. Campobasso ha provato a reagire, ma ha trovato un avversario compatto e determinato. La partita si è complicata per i padroni di casa quando Gunduz è stato espulso, lasciando la squadra in dieci. La sfida prosegue con questa dinamica.

di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l'ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla oggi ospiti del Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Campobasso Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. 45'+2? Ammonito Brunet – Entrata dura su Guerra, primo giallo per un giocatore del Campobasso. 42? ESPULSO GUNDUZ – Juventus Next Gen in 10! Altro intervento in netto ritardo in scivolata di Gunduz, che riceve il secondo giallo e viene espulso. Campobasso Juventus Next Gen 0-1 LIVE: tacco di Deme, bianconeri avanti!Deme segna con un tacco decisivo, portando la Juventus Next Gen in vantaggio contro il Campobasso. Campobasso Juventus Next Gen LIVE: Deme-Guerra in attacco, parte dalla panchina Licina. Le scelte ufficiali di BrambillaDeme-Guerra attaccanti sono stati inseriti in campo da Brambilla, mentre Licina è rimasto in panchina. Formazioni ufficiali11:48 - Le formazioni ufficiali del match: Campobasso: Tantalocchi, Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco (C), Pierno, Martina, Lancini.