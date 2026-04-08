Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE | uno-due con Gunduz e mancino imparabile! Puckza porta avanti i bianconeri

Nella partita di oggi tra Juventus Next Gen e Ternana, la squadra bianconera si è imposta per 1-0 grazie a un gol di Puckza, che ha portato avanti i padroni di casa. Durante il match, Gunduz ha realizzato un assist decisivo, mentre il Ternana ha tentato di rispondere senza successo. La sfida si è svolta nell’ambito della 34ª giornata di Serie C 202526.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 1-0: sintesi e moviola. 23? Cooling break – Stop per abbeverarsi in questi istanti per contrastare il grande caldo ad Alessandria 17? Mangiapoco respinge su Aramu – Calcio di punizione velenoso dalla destra di Aramu: il numero 22 calcia direttamente verso la porta con il suo mancino ma trova i pugni di Mangiapoco sulla sua strada. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 1-0 LIVE: uno-due con Gunduz e mancino imparabile! Puckza porta avanti i bianconeri Juventus Next Gen Gubbio 0-0 LIVE: Licina inventa per Guerra, Puckza su punizione. Primi due pericoli bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Gubbio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Sambenedettese 2-0 LIVE: Cerri e Gunduz per l’uno-due bianconeroCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-0, Puczka sblocca il matchBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Juventus Next Gen Maglia celebrativa per Guerra - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com