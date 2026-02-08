Questa sera si gioca la sfida tra Torres e Juventus Next Gen, valida per la 25ª giornata di Serie C. La partita è iniziata senza reti, e fin dai primi minuti le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza riuscire a trovare la via del gol. I tifosi sono in attesa di un secondo tempo più incisivo, mentre le due formazioni cercano di rompere gli equilibri.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Torres Juventus Next Gen. Migliore in campo Juve. Al termine del match Torres Juventus Next Gen: risultato e tabellino. Torres: Zaccagno, Baldi, Antonelli, Idda, Zecca, Brentan, Zambataro, Sala, Luciani, Di Stefano, Mastinu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del match

Arezzo e Juventus Next Gen si affrontano nella 23ª giornata di Serie C 202526.

