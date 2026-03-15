Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Da juventusnews24.com 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15:00 si è disputata la partita tra Forlì e Juventus Next Gen, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526. Il match si è concluso con il risultato di 0-0 e ha visto entrambe le squadre scendere in campo con formazione ufficiale. La cronaca ha coperto tutte le azioni salienti, mentre la moviola ha analizzato i principali episodi del match.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Forlì Juventus Next Gen. Migliore in campo Juventus Next Gen:. Forlì Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Reti: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli, Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. All. Miramari. A disp. Tagliaferri, Menarini, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Manetti, Rossi, Onofri, Zagre Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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