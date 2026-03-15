Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Alle 15:00 si è disputata la partita tra Forlì e Juventus Next Gen, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526. Il match si è concluso con il risultato di 0-0 e ha visto entrambe le squadre scendere in campo con formazione ufficiale. La cronaca ha coperto tutte le azioni salienti, mentre la moviola ha analizzato i principali episodi del match.

di Marco Baridon Forlì Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. Dopo il KO interno contro la Vis Pesaro, la Juventus Next Gen vuole riprendere subito il cammino. Bianconeri di Brambilla ospiti del Forlì. Forlì Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Forlì Juventus Next Gen. Migliore in campo Juventus Next Gen:. Forlì Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Reti: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli, Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. All. Miramari. A disp. Tagliaferri, Menarini, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Manetti, Rossi, Onofri, Zagre Juventus Next Gen (3-5-2): Scaglia S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Forlì Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio Articoli correlati Arezzo Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchdi Marco BaridonArezzo Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie C... Torres Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Altri aggiornamenti su Forlì Juventus Next Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Forlì-Juventus Next Gen; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Miramari: Contro la Juventus Next Gen servirà il collettivo; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Forlì-Juventus Next Gen. Forlì-Juventus Next Gen: i bianconeri torneranno alla vittoria? Formazioni ufficiali11:51 - Le formazioni ufficiali del match: Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli (C), Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A ... tuttojuve.com Forlì-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Forlì-Juventus Next Gen di Domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net È normale che adesso i punti abbiano un certo tipo di peso, nel senso che più vai avanti più in ogni gara diventa importante fare il massimo". La Juventus Next Gen scende in campo oggi alle 12:30 per affrontare il Forlì in una sfida che può dire tanto nella rinc facebook #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com