Dopo la partita contro il Milan, il centrocampista della Juventus ha commentato l'incontro, menzionando un contatto con il giocatore del Real Madrid. Ha spiegato di aver subito un colpo e di aver chiesto scusa per l'incidente. La sua dichiarazione è stata rilasciata al termine della partita durante un'intervista a ‘DAZN’. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all'episodio o alle conseguenze successive.

Manuel Locatelli, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Ci aspettavamo questa partita, sapevamo che loro avrebbero aspettato chiusi e compatti. Credo che abbiamo cercato fino alla fine di fare gol. Modric? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa ma era uno scontro di testa. Ha detto che ho la testa dura (ride, ndr). Ma complimenti a lui per il campione che è. Cosa manca per il quarto posto? Vincere le partite, dipende da noi».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Locatelli dopo il Milan: “Modric? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa”

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