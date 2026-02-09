Milano Cortina Vinatzer deluso dopo combinata a squadre | Sono in lutto ho chiesto scusa a Franzoni

Vinatzer esprime tutta la delusione dopo la gara a squadre a Milano Cortina. Il sciatore si dice in lutto e ammette di aver chiesto scusa a Franzoni, rivelando quanto la tensione abbia pesato sulla sua prestazione. “Ero super nervoso in partenza, è stato molto difficile per me come situazione”, spiega Vinatzer, che ora guarda avanti con più lucidità.

(Adnkronos) – “Non posso negare che ero super nervoso in partenza, è stato molto difficile per me come situazione. Ha influito anche il pensiero della prova superba di Giovanni, non meritava altro che la medaglia. Volevo regalargliela, ma alla fine non ho retto. Posso essere un pelo in lutto, gli ho chiesto scusa”. Lo ha.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

