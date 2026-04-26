Il confronto tra Milan e Juventus si fa sempre più acceso, con l’attenzione rivolta anche alle questioni di mercato. In questo scenario, l’attaccante spagnolo ha commentato le potenzialità della squadra bianconera, sottolineando cosa, secondo lui, manca per raggiungere i livelli desiderati. Nel frattempo, Lewandowski viene paragonato a un celebre attaccante del passato, con l’attenzione puntata sul suo possibile ruolo nel duello tra le due società italiane.

Llorente benedice Lewandowski: “Sarà il Tevez di Spalletti”. Il clima attorno a Milan-Juventus si scalda non solo per l’importanza della classifica, ma anche per le suggestioni di mercato che vedono Robert Lewandowski al centro di un duello tra le due potenze italiane. Sull’argomento è L'articolo Juventus, Llorente “Ecco cosa manca alla Juve” proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Llorente ricorda i tempi in cui duettava con Tevez alla Juve

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