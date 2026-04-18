Un ex calciatore ha commentato il lavoro dell’allenatore di una squadra di calcio, affermando che ha ripristinato l’equilibrio che mancava alla formazione. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a una emittente sportiva. Non sono stati forniti dettagli sui risultati ottenuti o sulle strategie adottate, ma si sottolinea la fiducia dell’ex calciatore nel futuro della squadra con l’attuale guida tecnica.

di Luca Fioretti Llorente scommette su Spalletti: «Ha riportato l’equilibrio che mancava alla Juve». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero a Sky Sport. Fernando Llorente, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del World Legends Padel Tour 2026. Queste le parole dello spagnolo in particolare su Luciano Spalletti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO LLORENTE – « È un grandissimo allenatore che ha fatto tantissimo nel calcio. Poi ha riportato nella squadra l’equilibrio di cui aveva bisogno. Ha più ordine, bisogna ancora migliorare delle cose sicuramente, perché alla fine è arrivato da poco tempo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Llorente scommette su Spalletti: «Ha riportato l’equilibrio che mancava alla Juve. Per il futuro sono sicuro di una cosa»

CHIELLINI, COMOLLI E SPALLETTI FURIOSI E QUASI ALLE MANI CON LA PENNA ALL'INTERVALLO DI INTER-JUVE

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