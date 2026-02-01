Kolo Muani alla Juve Comolli insiste per il francese | ecco cosa manca per la fumata bianca

La trattativa tra la Juventus e Kolo Muani si fa più concreta. I bianconeri continuano a spingere per portare il francese in Italia, nonostante il PSG abbia dato il via libera al suo ritorno a Torino. Comolli insiste, manca ancora qualche dettaglio per chiudere l’accordo, ma l’affare sembra ormai a un passo.

Kolo Muani alla Juve, i bianconeri non mollano il francese. C’è l’ok del PSG per il ritorno a Torino dell’attaccante. Ora serve quello del Tottenham. Il mercato della Juventus si infiamma nelle ultime ore, con un obiettivo chiaro che sta catalizzando tutte le attenzioni della dirigenza: portare Kolo Muani in bianconero. La dirigenza torinese ha intensificato i contatti con Parigi, ottenendo un’apertura fondamentale. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno avuto un contatto diretto con il PSG, dal quale è arrivato l’ok per la cessione, a patto che la Vecchia Signora erediti le condizioni già stabilite in estate con il Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus continua a spingere per portare Kolo Muani in bianconero.

Kolo Muani ha espresso apertura a un possibile ritorno alla Juventus.

