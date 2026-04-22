Durante la partita tra Milan e Juventus, attacchi di alto livello come Nkunku e David non sono riusciti a trovare la rete come atteso. Nonostante i milioni di euro spesi in acquisti e investimenti, il numero di gol segnati rimane basso. La mancanza di risultato in attacco ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, evidenziando le difficoltà offensive delle due squadre.

Se si prova a riassumere con una frase l'attacco di Milan e Juventus, si userebbe sicuramente questa: tanti soldi spesi, ma pochissimi gol collezionati, un problema che accomuna entrambe le formazioni. Parliamo, ovviamente, di chi centravanti lo è proprio di ruolo, e non adattato (Gimenez-Fullkrug e Vlahovic). Oppure parliamo anche di chi si è presentato come tale, ovvero Nkunku, David e Openda. Il Milan, se sommiamo i gol del 2025-2026 di Gimenez, Fullkrug e Nkunku, arriva sola mente a quota 8 gol: sei del francese. Se dobbiamo fare qualche calcolo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ogni rete del trio arena citato sopra è costata la bellezza di 2,18 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Juventus, milioni investiti ma pochi gol segnati: il flop dell’attacco

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