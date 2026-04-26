Juventus la Juventus segue Fer López per aggiungere qualità

La Juventus ha avviato trattative per ingaggiare il giovane talento spagnolo Fernando “Fer” López González, nato nel 2004 e attualmente sotto contratto con il Celta Vigo. La società bianconera sta monitorando da vicino la situazione del calciatore, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La decisione di seguire Lopez si inserisce nella strategia di ampliare il proprio bacino di giovani promesse internazionali.

La Juventus è sulle tracce del talento spagnolo Fernando “Fer” López González classe 2004 di proprietà del Celta Vigo. Il nome di Fer López è spuntato nell’ambito delle traattative per Bernardo Silva Juventus, mirino su Fer López: un talento tra le linee. Le manovre della 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la Juventus segue Fer López per aggiungere qualità Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Pellegrini in uscita dalla Roma: la Juve segue Juventus, De Biasis: “Guerreiro saluta il Bayern, la Juve lo segue”Corsia mancina: la Juventus non molla la pista Guerreiro Il mercato della Juventus continua a muoversi con decisione verso il rafforzamento delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Juve, Pellegrini tra mercato e futuro: Altre cinque partite con la Roma, poi...; ?? Calhanoglu pronto al rinnovo con l'Inter. Per la Juve c'è Alisson; Spalletti vuole qualità a centrocampo: idea Jashari per la Juventus; Nuovo scandalo sulle designazioni arbitrali. L’Inter segue il modello della Juve (Andrea Bruschi). Bremer-Juventus, rinnovo vicino: la scelta del leader che cambia il futuro bianconeroBremer-Juventus, rinnovo vicino: la scelta del leader che cambia il futuro bianconero La Premier League può aspettare. Anche la clausola rescissoria passa in secondo ... tuttojuve.com Juventus su Jashari, il belga pronto a lasciare il Milan se Modric rinnova: il piano dei bianconeriLa Juventus punta a Jashari, centrocampista belga del Milan che potrebbe lasciare i rossoneri se Modric dovesse rinnovare ... sport.virgilio.it Secondo @MatteMoretto, la #Juventus segue #Alisson per la porta. C'è già un accordo verbale tra le parti, il brasiliano valuterà il tutto con il Liverpool. Secondo @romeoagresti, #DiGregorio è destinato a partire anche per fare cassa. x.com La Juventus segue con attenzione Lorenzo Pellegrini, il cui contratto scade a giugno e potrebbe diventare un'occasione a parametro zero. - facebook.com facebook