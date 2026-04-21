Juventus Pellegrini in uscita dalla Roma | la Juve segue

La Juventus sta monitorando la possibile partenza di un centrocampista dalla Roma, con l'interesse concentrato su Lorenzo Pellegrini. Il calciomercato continua a muoversi, e la società bianconera tiene sotto osservazione questa situazione. La trattativa tra le due squadre potrebbe portare a sviluppi nei prossimi giorni, mentre i dettagli sulle intenzioni del calciatore e delle rispettive società restano ancora da definire.

Juve, colpaccio a zero? Occhi su Lorenzo Pellegrini in uscita dalla Roma. Il calciomercato della Juventus non smette di regalare colpi di scena. Mentre la società lavora per blindare i propri gioielli e rinforzare l’attacco, spunta un’indiscrezione che potrebbe infiammare l’asse Torino-Roma. Secondo quanto riportato da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pellegrini in uscita dalla Roma: la Juve segue Notizie correlate Manolas provoca la Juventus dopo l’uscita dalla Champions: ricorda a tutti l’impresa della RomaUna storia comparsa sul suo profilo Instagram si è trasformata in una frecciata alla Juve dopo la delusione della Champions League: richiama alla... Juventus, De Biasis: “Guerreiro saluta il Bayern, la Juve lo segue”Corsia mancina: la Juventus non molla la pista Guerreiro Il mercato della Juventus continua a muoversi con decisione verso il rafforzamento delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lorenzo Pellegrini alla Juventus con Spalletti? La risposta alle voci: Grande rapporto col mister, ma la mia felicità sarebbe arrivare tra le prime quattro con la Roma; Calciomercato Juve, Pellegrini tra mercato e futuro: Altre cinque partite con la Roma, poi...; Lorenzo Pellegrini: Spalletti mi vuole alla Juve? Gran rapporto con lui, ma ora sarei felice col 4° posto della Roma; Pellegrini può restare alla Roma: le condizioni poste e le cifre per il rinnovo. La Juventus valuta concretamente il profilo di Lorenzo PellegriniLe ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di una Juventus sempre più attenta alle opportunità a parametro zero, e tra queste starebbe prendendo quota il nome di Lorenzo Pellegrini. Il ... it.blastingnews.com Gazzetta - La Juventus su Pellegrini: primi contatti, l'idea è di SpallettiTra gli obiettivi di calciomercato della Juventus c'è anche il nome di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe monitorando con attenzione ... calciomercato.com Rapporto ai minimi termini tra Koopmeiners e la Juve: solo 19 minuti nelle ultime tre gare e futuro in bilico. #Koopmeiners #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 facebook Prosegue la preparazione delle amichevoli estive per la #Juventus. Durante il Summer Tour di Hong Kong previsto un match contro il #Chelsea I bianconeri e i Blues si contenderanno l’Herbalgy Trophy mercoledì 5 agosto 2026 L'articolo completo al pri x.com