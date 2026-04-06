La Juventus prosegue nel suo interesse per il giocatore portoghese, che ha recentemente lasciato il Bayern Monaco. La società bianconera si mantiene vigile sulla possibilità di ingaggiare il calciatore, che rappresenta una delle opzioni per rinforzare le corsie laterali. La volontà di consolidare il reparto è stata ribadita anche nelle ultime dichiarazioni di un esperto di mercato, senza che siano stati ancora definiti i dettagli dell’eventuale operazione.

Corsia mancina: la Juventus non molla la pista Guerreiro Il mercato della Juventus continua a muoversi con decisione verso il rafforzamento delle fasce laterali, un reparto considerato prioritario da Luciano Spalletti per lo sviluppo della sua idea di gioco. Tra i nomi che restano in cima alla lista dei desideri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, De Biasis: “Guerreiro saluta il Bayern, la Juve lo segue”

Guerreiro Juve, ora è ufficiale: il contratto con il Bayern non sarà rinnovato. Le possibili mosse dei bianconeri per portarlo a Torino. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloGuerreiro Juve, è ufficiale la separazione fra il portoghese e il Bayern.

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