Juventus | Kalulu certezza bianconera

La Juventus ha deciso di puntare con decisione su Pierre Kalulu, considerato uno dei giocatori più affidabili dell’ultima stagione. La società ha avviato trattative per assicurarsi il difensore, che ha già dimostrato le proprie capacità in campo. L’intenzione è di rafforzare il reparto difensivo con un profilo che si è distinto per costanza e rendimento. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

La Juventus si muove con anticipo su uno dei profili che più hanno convinto nell’ultima stagione: Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato definitivamente dopo il riscatto dal Milan, è diventato in poco tempo una certezza della retroguardia bianconera, guadagnandosi spazio e fiducia indipendentemente dagli allenatori che si sono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kalulu, certezza bianconera JUVENTUS - LAZIO Notizie correlate Rinnovo Kalulu, la società bianconera ha preso una posizione chiara sul francese. Ecco che cosa sta succedendoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Kalulu lascia la Juve? Sul difensore francese ci sono diversi club di Premier League. Cosa filtra in casa bianconera Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Spalletti può perdere il titolarissimo: Kalulu nel mirino della Premier, la mossa della Juve. Juventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani talentiJuventus, rinnovo Kalulu: il piano di Spalletti per la nuova Juve tra McKennie, Locatelli e giovani talenti La nuova Juventus targata Luciano Spalletti prende forma tra ... tuttojuve.com TJ - Kalulu nel mirino del Manchester United. La Juve vuole il rinnovoLa Juventus pensa al rinnovo di Pierre Kalulu, uno dei difensori più continui degli ultimi due anni in bianconero. Il francese ha convinto tutti gli allenatori che si sono seduti sulla ... tuttojuve.com