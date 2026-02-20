La Juventus ha deciso di bloccare il rinnovo di Kalulu, il difensore francese in scadenza nel 2024. La società torinese ha valutato che non ci sono le condizioni per prolungare il contratto, preferendo concentrarsi su altri obiettivi di mercato. Kalulu, che ha già giocato 30 partite stagionali, resta nel mirino di alcune squadre europee. La Juventus preferisce attendere sviluppi prima di riprendere il discorso, lasciando il futuro del giocatore in sospeso. La situazione tra le parti rimane in stallo.

Rinnovo Kalulu, la società torinese ha preso una posizione chiara sul difensore francese. Ecco che cosa filtra in questi ultimi giorni. La Juve si proietta con grandissima attenzione e meticolosità verso le prossime sessioni di trattative, consapevole che le incertezze del presente spingono ad anticipare il futuro. Secondo l'analisi pubblicata oggi sulle autorevoli pagine de La Gazzetta dello Sport, il club è sul mercato per rivisitare la propria difesa, cercando profili adatti al nuovo corso tecnico. I vertici hanno compreso chiaramente che la semplice presenza di Gleison Bremer non basta per garantire la necessaria tenuta ermetica durante tutta l'impegnativa annata calcistica in corso.

© Juventusnews24.com - Rinnovo Kalulu, la società bianconera ha preso una posizione chiara sul francese. Ecco che cosa sta succedendo

