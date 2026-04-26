Juventus | il nome di Lewandowski circola ancora

Il nome di Robert Lewandowski rimane frequentemente menzionato nel contesto della Juventus, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali di trattative in corso. La sua presenza nei discorsi riguardanti il reparto offensivo della squadra è costante, diventando un argomento ricorrente nelle conversazioni sui possibili sviluppi futuri. La questione non si traduce comunque in una trattativa concreta, ma continua a essere oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il nome di Robert Lewandowski continua a circolare attorno alla Juventus, ma più che una vera trattativa sembra diventato un punto di discussione sul futuro dell’attacco bianconero. Le valutazioni che emergono nelle ultime ore raccontano infatti una linea piuttosto chiara: investire tutto su un profilo come il polacco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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