Calciomercato Inter Romano | Il Newcastle cerca una punta | circola il nome di Esposito

Il Newcastle sta cercando una punta e tra i nomi che circolano c’è anche quello di Esposito, attaccante dell’Inter. La prima stagione a livelli elevati del giovane calciatore ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, che hanno notato le sue prestazioni. La sua crescita e il suo talento sono stati evidenti nel corso dell’ultimo anno, diventando un nome che viene spesso menzionato nel mercato.

Calciomercato Inter. La prima stagione ad alti livelli di Pio Esposito non è passata inosservata. Il giovane attaccante dell’ Inter ha dimostrato un talento straordinario, conquistando rapidamente il pubblico e gli addetti ai lavori. Le sue prestazione hanno attirato l’attenzione di diversi club, soprattutto all’estero. Il suo impatto in campo, unito alla sua capacità di segnare e di adattarsi alle dinamiche della squadra, lo ha reso uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico europeo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, uno dei maggiori esperti di calciomercato, il suo nome è finito nel mirino di numerosi top club, in particolare in Premier League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Calciomercato Inter LIVE: Newcastle su Pio Esposito, conferme su Kone per il centrocampodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter LIVE: Dal rinnovo di Pio Esposito al primo nome per il dopo Sommerdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter

Temi più discussi: Clamoroso retroscena Romano, riguarda l’Inter: Aveva già la sciarpa nerazzurra in mano, poi…; Il Barcellona cerca un difensore: non solo Bastoni dell'Inter, seguito anche Ndicka della Roma; Romano: Alisson-Inter? Questa è la verità. Passerà tempo ma c’è un portiere molto più vicino; Romano – Goretzka, la verità su Napoli, Inter e Juve: c’è una sensazione sul suo futuro.

Romano annuncia l’assalto dalla Premier per Pio Esposito: Pronti a fare sul serio!A gennaio, dopo la scorsa estate, l’Inter ha resistito alle offensive di grandi club internazionali per Pio Esposito che però, nel frattempo, continua a crescere e dunque ad attirare nuove attenzioni. passioneinter.com

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano parla del futuro di Alisson: «Juve e Inter cercano un portiere ma la sua priorità è…»Calciomercato Inter, Fabrizio Romano parla del futuro di Alisson: «Juve e Inter cercano un portiere ma la sua priorità è…» Il nome di Alisson Becker è tornato al centro delle voci di mercato internazi ... calcionews24.com

#Calciomercato #Juve Sfida all' #Inter per questi calciatori x.com

Calciomercato Inter Rivoluzione in estate - facebook.com facebook