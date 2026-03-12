Calciomercato Juventus suggestione Lewandowski | è lui il nome per tornare a sognare

La Juventus sta lavorando intensamente per raggiungere il quarto posto in classifica, un obiettivo importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile ritorno di Lewandowski, un nome che sta facendo molto discutere tra tifosi e addetti ai lavori. La società segue attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

La Juventus continua imperterrita la sua corsa al 4° posto, fondamentale non solo sotto il piano sportivo per la qualificazione in Champions League, ma soprattutto economico e finanziario. Accedere alla massima competizione europea per club consentirebbe al club di mantenere il suo appeal e soprattutto di poter acquistare giocatori di primo livello. I grandi club si stanno già muovendo per preparare la stagione che verrà. La Juventus non vuole farsi trovare impreparata. A quanto riportato da Matteo Moretto, tra i giocatori individuati per tornare a sognare, dopo 6 anni in cui la Juventus ha raccolto ben poco a livello di trofei, c’è Robert Lewandowski. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell'operazione.

