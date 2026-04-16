Mercato Juventus | abboccamenti con l’entourage di Lewandowski ma per portarlo in Italia serve questo

Sul mercato della Juventus si sono registrati incontri tra l’entourage di Lewandowski e i rappresentanti del club. Tuttavia, per concretizzare l’operazione di trasferimento in Italia, è necessario raggiungere determinati accordi. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali né conferme ufficiali riguardo a un possibile trasferimento. La trattativa resta in fase preliminare, senza ulteriori sviluppi pubblici.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus: abboccamenti tra l’entourage di Lewandowski e la società bianconera, ma per portarlo a Torino c’è bisogno di questo. La Juve osserva con attenzione le evoluzioni del calciomercato internazionale, con un occhio di riguardo ai grandi nomi in uscita. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, sullo sfondo per l’attacco del Milan resta vivo il profilo di Robert Lewandowski, sul quale si è parlato anche di Juve. MERCATO JUVENTUS LIVE Il centravanti polacco è considerato in uscita dal club blaugrana, nonostante i timidi tentativi di rinnovo delle ultime settimane. A quasi 38 anni, il giocatore è pronto per una nuova sfida e il suo agente, Pini Zahavi, ha già avviato i primi contatti esplorativi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus: abboccamenti con l’entourage di Lewandowski, ma per portarlo in Italia serve questo Notizie correlate Giannichedda: «La Juventus può vincerle tutte da qui alla fine. Sul mercato serve questo giocatore»Hjulmand Juve opzione destinata a tramontare: sul danese sta lavorando senza sosta quella big europea! Le ultimissime Mercato Juve, unione d’intenti... Leggi anche: Sabatini svela: «Le lamentele di Gasperini sul mercato? Sono una strategia! Pensai di portarlo alla Roma con me ma…» Panoramica sull’argomento Mercato Juventus, Aghemo ha fatto il punto sui movimenti in entrata confermando che i bianconeri punteranno su rinforzi condivisi con SpallettiMercato Juventus, Aghemo ha fatto il punto sui movimenti in entrata confermando che i bianconeri punteranno su rinforzi condivisi con Spalletti ... juventusnews24.com La Juve sogna Alisson Becker, Bernardo Silva e Hojbjerg: il piano del mercato estivo di ComolliDal portiere brasiliano del Liverpool al fantasista del Manchester City, fino ad arrivare al mediano danese: le esigenze di Spalletti e la strategia dell'area tecnica ... corrieredellosport.it