Giorgio Chiellini ha commentato a DAZN sul progetto della Juventus e sulle prospettive di crescita della squadra con Luciano Spalletti come allenatore. Ha affermato di vedere una luce in fondo al tunnel e ha espresso fiducia nel ritorno della squadra ai livelli precedenti. Le parole del difensore si inseriscono in un momento di cambiamenti e di lavoro per migliorare le prestazioni della formazione.

Giorgio Chiellini ha parlato a DAZN del progetto Juventus e delle prospettive di crescita dei bianconeri con Luciano Spalletti. La rinascita bianconera e la solidità della base secondo Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero, ha analizzato il momento della squadra con una visione che mescola realismo L'articolo Juventus, Chiellini “Vedo la luce in fondo al tunnel, torneremo grandi” proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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